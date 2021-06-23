Украина и Грузия обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров в Киеве с коллегой из Грузии Саломе Зурабишвили обсудили усиление сотрудничества в сфере безопасности в Чёрном море и укрепление экономического сотрудничества.
Украина и Грузия обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам переговоров с грузинским лидером Зеленский заявил, что общая задача двух государств заключается в наполнении формата стратегического партнёрства «реальным содержанием» и проектами на основе взаимоподдержки.

«Украину и Грузию объединяют общие цели по достижению членства в ЕС и НАТО... Одна из ключевых задач — усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе... Надеемся, что скоро увидим какой-то результат», — заявил президент Украины.

Он также отметил важность Грузии в качестве торгового партнёра Украины на Южном Кавказе.

«Уверен, что, несмотря на пандемию коронавируса, уже в этом году мы значительно активизируем торгово-экономическое сотрудничество, закрепив позитивные тенденции начала этого года, когда наш товарооборот увеличился почти на 25%», — добавил Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках Анталийского дипломатического форума обсудил с представителями Молдавии и Грузии дальнейшие шаги в рамках «Ассоциированного трио» по продвижению стран к интеграции в ЕС.

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