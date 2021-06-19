Украина, Молдавия и Грузия обсудили евроинтеграцию

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегами из Грузии и Молдавии Давидом Залкалиани и Аурелио Чокоем евроинтеграцию в рамках Анталийского дипломатического форума.
Украина, Молдавия и Грузия обсудили евроинтеграцию
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Главы... дипломатии обсудили итоги встречи лидеров стран — членов НАТО 14 июня в Брюсселе. Министры отметили важность переведения в практическую имплементацию решения Бухарестского саммита 2008 года о вступлении Украины и Грузии в альянс», — говорится в заявлении МИД Украины.

Особое внимание участники переговоров уделили обсуждению дальнейших шагов в рамках «Ассоциированного трио» Украины, Грузии и Молдавии для продвижения их интеграции в ЕС.

В начале июня в офисе президента Украины создали новое структурное подразделение, которое будет заниматься вопросами интеграции государства в Евросоюз и НАТО. Должность замруководителя офиса президента Украины, который сфокусируется на европейской и евроатлантической интеграции страны, занял Игорь Жовква.

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