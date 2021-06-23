В Минске заявили о причастности США к подготовке переворота в Белоруссии
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«В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причём на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур», — сказал Хренин.
В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые данные по уголовному делу о подготовке госпереворота.
В апреле он рассказал о задержании группы лиц, которые готовили покушение на него и его детей. По словам белорусского лидера, за этим стояли сотрудники американских спецслужб. В состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, не только хотели устранить Лукашенко, но и захватить власть.
Один из фигурантов дела, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович, в ходе допроса признал, что контактировал с ФБР и ЦРУ.