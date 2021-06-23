В Минске заявили о причастности США к подготовке переворота в Белоруссии

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Следствием получены неопровержимые доказательства причастности американских госструктур к подготовке переворота в Белоруссии. Об этом заявил глава Минобороны страны Виктор Хренин в рамках IX Московской конференции по международной безопасности, сообщает РИА Новости.
В Минске заявили о причастности США к подготовке переворота в Белоруссии
  • © BelaPAN via REUTERS

«В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причём на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур», — сказал Хренин.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые данные по уголовному делу о подготовке госпереворота.

В апреле он рассказал о задержании группы лиц, которые готовили покушение на него и его детей. По словам белорусского лидера, за этим стояли сотрудники американских спецслужб. В состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, не только хотели устранить Лукашенко, но и захватить власть.

Один из фигурантов дела, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович, в ходе допроса признал, что контактировал с ФБР и ЦРУ.

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