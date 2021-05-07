Лукашенко анонсировал раскрытие новых фактов по делу о попытке переворота в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые данные по уголовному делу о подготовке госпереворота.
Лукашенко анонсировал раскрытие новых фактов по делу о попытке переворота в Белоруссии
  • РИА Новости

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали, — цветочки. Ягодка ещё не показана. Но мы покажем её», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

По его словам, люди ужаснутся тому, что увидят.

Он добавил, что люди, которые не разбираются в ситуации, не воспринимают задержанных всерьёз.

Ранее Комитет госбезопасности Белоруссии запросил у компетентных органов США правовую поддержку в связи с расследованием дела о подготовке госпереворота в стране.

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