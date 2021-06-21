Миссия ОДКБ прокомментировала внеочередные парламентские выборы в Армении

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Координатор миссии парламентской ассамблеи ОДКБ Каныбек Иманалиев заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении прошли в соответствии с законодательством республики и отражают настроения избирателей.
Миссия ОДКБ прокомментировала внеочередные парламентские выборы в Армении
  • Reuters

«По нашим оценкам, в условиях пандемии явка в 49,4% отражает настроение избирателей. То есть выборы в классическом смысле слова состоялись», — приводит РИА Новости его слова.

Миссия отмечает, что выборы были организованы и прошли «в полном соответствии с законодательством Республики Армения».

«Конечно, идеальных выборов не бывает, были недостатки. Например, на одном участке не оказалось ни одного наблюдателя», — сказал Иманалиев.

Ранее сообщалось, что партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам подсчёта голосов на всех участках одержала победу на внеочередных выборах в парламент страны, набрав 53,92% голосов.

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