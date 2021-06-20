В ЦИК Армении рассказали об активности граждан на парламентских выборах

Короткая ссылка
На внеочередных парламентских выборах в Армении фиксируется высокая активность граждан. Об этом заявил председатель ЦИК республики Тигран Мукучян.
В ЦИК Армении рассказали об активности граждан на парламентских выборах
  • Reuters
  • © Hayk Baghdasaryan/Photolure

«По камерам видно, что граждане довольно активно принимают участие в голосовании, начиная с 8:00 на избирательных участках было довольно большое количество избирателей», — приводит ТАСС его слова.

Мукучян добавил, что первые данные по явке будут опубликованы в 11:00 мск.

Ранее стало известно, что в Армении открылись избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить