В ЦИК Армении рассказали об активности граждан на парламентских выборах
- Reuters
- © Hayk Baghdasaryan/Photolure
«По камерам видно, что граждане довольно активно принимают участие в голосовании, начиная с 8:00 на избирательных участках было довольно большое количество избирателей», — приводит ТАСС его слова.
Мукучян добавил, что первые данные по явке будут опубликованы в 11:00 мск.
Ранее стало известно, что в Армении открылись избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах.