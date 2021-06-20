В ЦИК Армении рассказали об активности граждан на парламентских выборах

На внеочередных парламентских выборах в Армении фиксируется высокая активность граждан. Об этом заявил председатель ЦИК республики Тигран Мукучян.

«По камерам видно, что граждане довольно активно принимают участие в голосовании, начиная с 8:00 на избирательных участках было довольно большое количество избирателей», — приводит ТАСС его слова.

Мукучян добавил, что первые данные по явке будут опубликованы в 11:00 мск.

Ранее стало известно, что в Армении открылись избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах.