В Армении открылись избирательные участки на выборах в парламент
Как пишет ТАСС, более 2 тыс. избирательных участков на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении открылись в воскресенье, 20 июня, по всей стране.
Отмечается, что голосование будет проходить до 22:00 (21:00 мск).
Всего проголосовать смогут свыше 2,5 млн граждан.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пообещал «кадровые чистки» в случае победы на парламентских выборах.
Ранее стало известно, что экс-президент Армении отказался от предвыборных дебатов с Пашиняном.