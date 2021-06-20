В Армении открылись избирательные участки на выборах в парламент

В Армении открылись избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах.

Как пишет ТАСС, более 2 тыс. избирательных участков на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении открылись в воскресенье, 20 июня, по всей стране.

Отмечается, что голосование будет проходить до 22:00 (21:00 мск).

Всего проголосовать смогут свыше 2,5 млн граждан.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пообещал «кадровые чистки» в случае победы на парламентских выборах.

Ранее стало известно, что экс-президент Армении отказался от предвыборных дебатов с Пашиняном.