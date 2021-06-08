Пашинян пообещал «кадровые чистки» в случае победы на выборах

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пообещал «кадровые чистки» в случае победы на парламентских выборах.

«Кадровые чистки будут, и им подвергнутся те должностные лица, которые после 2018 года засели в коридорах народной власти и за весь этот период выполняли роль «троянского коня», — приводит его слова на встрече с жителями Арагацотнской области РИА Новости.

Пашинян также посоветовал руководителям органов местного самоуправления и предприятий, «принуждающих» граждан к участию в политических акциях, готовиться к «гражданской вендетте».

Ранее Пашинян заявил, что некоторые оппозиционные силы внутри республики пытаются спровоцировать войну.