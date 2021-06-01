Экс-президент Армении отказался от предвыборных дебатов с Пашиняном
- Reuters
Об этом сообщил пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян.
«В ответ на многочисленные запросы журналистов, связанные с предложением Пашиняна о проведении дебатов, заявляю, что президенту Левону Тер-Петросяну не о чем говорить с напастью, ведущей нацию к гибели», — приводит его комментарий в Facebook РИА Новости.
Ранее Пашинян сообщил, что 18 июня в преддверии парламентских выборов в Армении состоятся дебаты лидеров политических сил.
Досрочные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня.