Экс-президент Армении отказался от предвыборных дебатов с Пашиняном

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который будет участвовать в досрочных парламентских выборах в стране во главе своей партии «Армянский национальный конгресс» (АНК), отказался от участия в дебатах с исполняющим обязанности премьер-министра республики Николом Пашиняном.

Об этом сообщил пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян.

«В ответ на многочисленные запросы журналистов, связанные с предложением Пашиняна о проведении дебатов, заявляю, что президенту Левону Тер-Петросяну не о чем говорить с напастью, ведущей нацию к гибели», — приводит его комментарий в Facebook РИА Новости.

Ранее Пашинян сообщил, что 18 июня в преддверии парламентских выборов в Армении состоятся дебаты лидеров политических сил.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня.