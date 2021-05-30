Пашинян объявил о дебатах перед парламентскими выборами в Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что 18 июня в преддверии парламентских выборов в республике состоятся дебаты лидеров политических сил.

«18 июня будут организованы дебаты первых номеров всех партий. Я надеюсь, что и Левон Тер-Петросян, и Роберт Кочарян придут, и мы обо всём будем говорить перед народом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что первый президент Армении Левон Тер-Петросян будет участвовать в досрочных парламентских выборах во главе своей партии «Армянский национальный конгресс» (АНК).

Бывший президент Армении Роберт Кочарян и представители партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» Ишхан Сагателян и Ваге Акопян также подписали меморандум о создании блока для участия в досрочных парламентских выборах.

Пашинян, в свою очередь, сообщил, что на внеочередных выборах в Армении будет кандидатом на пост премьера от партии «Гражданский договор».

Досрочные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня.