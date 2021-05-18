Первый президент Армении будет участвовать на выборах в парламент

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Первый президент Армении Левон Тер-Петросян будет участвовать в досрочных парламентских выборах во главе своей партии «Армянский национальный конгресс» (АНК).
Первый президент Армении будет участвовать на выборах в парламент
  • Reuters

«АНК будет участвовать в досрочных парламентских выборах. Предвыборный список партии возглавит первый президент Армении Левон Тер-Петросян, а предвыборный штаб — замглавы партии Левон Зурабян», — приводит ТАСС заявление пресс-службы партии.

Ранее Тер-Петросян заявлял, что намерен стать кандидатом в премьер-министры страны, если его партия «Армянский национальный конгресс» примет решение участвовать в парламентских выборах.

Левон Тер-Петросян был президентом Армении с 1991 по 1998 год. 

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