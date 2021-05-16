Первый президент Армении заявил о планах стать кандидатом в премьеры

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Первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что намерен стать кандидатом в премьер-министры страны, если его партия «Армянский национальный конгресс» примет решение участвовать в парламентских выборах.
Первый президент Армении заявил о планах стать кандидатом в премьеры
  • Reuters

«Если правление партии «Армянский национальный конгресс» примет решение участвовать в выборах, то предвыборный список возглавлю я», — приводит его заявление на съезде партии Интерфакс.

По словам Тер-Петросяна, основной целью партии на предстоящих выборах будет не допустить победы и. о. премьера Армении Никола Пашиняна, а также второго армянского президента Роберта Кочаряна.

Ранее Кочарян и представители партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» Ишхан Сагателян и Ваге Акопян подписали меморандум о создании блока для участия в досрочных парламентских выборах.

Политсила бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна «Отечество» и Республиканская партия экс-президента республики Сержа Саргсяна также создали предвыборный блок.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении новых парламентских выборов на 20 июня.

Пашинян сообщил, что на внеочередных выборах в Армении будет кандидатом на пост премьера от партии «Гражданский договор».

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