Партии экс-лидера Армении и экс-главы СНБ создали предвыборный блок

Политсила бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна «Отечество» и Республиканская партия экс-президента республики Сержа Саргсяна создали блок для участия в досрочных парламентских выборах, передаёт Интерфакс.

По словам Саргсяна, целью предвыборного блока «Честь имею» станет «отстранение капитулянтов от власти, восстановление полноценного суверенитета страны, возвращение народу права на мирную и безопасную жизнь».

В то же время он заявил, что не намерен больше претендовать на высокий государственный пост.

«Моего имени не будет в списке. Своими советами я буду помогать», — пояснил бывший президент Армении.

Ранее экс-лидер Армении Роберт Кочарян и представители партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» Ишхан Сагателян и Ваге Акопян подписали меморандум о создании блока для участия в досрочных парламентских выборах.

В марте и. о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил, что внеочередные парламентские выборы в республике пройдут 20 июня.

Он также сообщил, что на внеочередных выборах в Армении будет кандидатом на пост премьера от партии «Гражданский договор».