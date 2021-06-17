Кулеба назвал основную тему предстоящих переговоров Зеленского и Байдена

Короткая ссылка
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» сообщил, что одной из основных тем в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон станет привлечение США к мирному урегулированию в Донбассе.
Кулеба назвал основную тему предстоящих переговоров Зеленского и Байдена
  • globallookpress.com

«Тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования будет ключевой в ходе этого визита», — передаёт РИА Новости заявление Кулебы.

Он отметил, что, помимо этого вопроса, будет обсуждаться много других важных тем.

Ранее Кулеба высказался о возможных договорённостях по Украине между Байденом и президентом России Владимиром Путиным.

Также глава МИД Украины сообщал, что официальный визит Зеленского в США и его встреча с Байденом планируются на конец июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить