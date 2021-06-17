Кулеба назвал основную тему предстоящих переговоров Зеленского и Байдена

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» сообщил, что одной из основных тем в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон станет привлечение США к мирному урегулированию в Донбассе.

«Тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования будет ключевой в ходе этого визита», — передаёт РИА Новости заявление Кулебы.

Он отметил, что, помимо этого вопроса, будет обсуждаться много других важных тем.

Ранее Кулеба высказался о возможных договорённостях по Украине между Байденом и президентом России Владимиром Путиным.

Также глава МИД Украины сообщал, что официальный визит Зеленского в США и его встреча с Байденом планируются на конец июля.