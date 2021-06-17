Кулеба назвал основную тему предстоящих переговоров Зеленского и Байдена
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«Тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования будет ключевой в ходе этого визита», — передаёт РИА Новости заявление Кулебы.
Он отметил, что, помимо этого вопроса, будет обсуждаться много других важных тем.
Ранее Кулеба высказался о возможных договорённостях по Украине между Байденом и президентом России Владимиром Путиным.
Также глава МИД Украины сообщал, что официальный визит Зеленского в США и его встреча с Байденом планируются на конец июля.