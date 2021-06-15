Кулеба высказался о возможных договорённостях по Украине между Байденом и Путиным

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказался о возможных договорённостях, касающихся Украины, которые могут быть достигнуты между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.
Кулеба высказался о возможных договорённостях по Украине между Байденом и Путиным
  • Reuters

Как он отметил порталу «Украинские новости», украинская сторона не будет признавать никаких договорённостей, достигнутых без неё.

«Никакие договорённости касательно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут», — заявил он.

При этом министр добавил, что Киев не видит риска, чтобы на этой встрече была достигнута какая-то договорённость относительно Украины за её спиной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на переговорах Путина с Байденом «тема Украины так или иначе будет затрагиваться».

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