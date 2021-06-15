Кулеба высказался о возможных договорённостях по Украине между Байденом и Путиным
- Reuters
Как он отметил порталу «Украинские новости», украинская сторона не будет признавать никаких договорённостей, достигнутых без неё.
«Никакие договорённости касательно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут», — заявил он.
При этом министр добавил, что Киев не видит риска, чтобы на этой встрече была достигнута какая-то договорённость относительно Украины за её спиной.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на переговорах Путина с Байденом «тема Украины так или иначе будет затрагиваться».