Кулеба высказался о возможных договорённостях по Украине между Байденом и Путиным

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказался о возможных договорённостях, касающихся Украины, которые могут быть достигнуты между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Как он отметил порталу «Украинские новости», украинская сторона не будет признавать никаких договорённостей, достигнутых без неё.

«Никакие договорённости касательно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут», — заявил он.

При этом министр добавил, что Киев не видит риска, чтобы на этой встрече была достигнута какая-то договорённость относительно Украины за её спиной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на переговорах Путина с Байденом «тема Украины так или иначе будет затрагиваться».