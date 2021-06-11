Визит Зеленского в США может состояться в конце июля

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Официальный визит украинского президента Владимира Зеленского в США и встреча с американским лидером Джо Байденом планируются на конец июля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Обсуждается дата в конце июля», — сказал он в эфире «Украина 24».

По словам Кулебы, планируется широкая повестка дня, от Украины в США приедет большая делегация.

«Мы уже начали его (визит. — RT) готовить, уже работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договорённостями», — цитирует министра РИА Новости.

7 июня Байден в телефонном разговоре заверил Зеленского, что будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

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