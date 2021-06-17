В СФ отреагировали на слова депутата Рады об угрозе войны с Россией в случае провокации со стороны Киева

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина о том, что провокации Киева в Донбассе могут стать причиной вооружённого конфликта с Россией.
В СФ отреагировали на слова депутата Рады об угрозе войны с Россией в случае провокации со стороны Киева
  • РИА Новости

Как отметил Цеков, подобными заявлениями Волошин старается удержать руководство Украины от провокационных действий в Донбассе.

«Из того, что он сказал, можно согласиться со следующим: они (власти Украины. — RT) от отчаяния могут начать наступление в Донбассе, и это будет выглядеть как провокация на фоне заявлений, которые прозвучали в Женеве. Там речь шла о необходимости выполнения Минских соглашений», — подчеркнул сенатор.

При этом, как добавил парламентарий, посредством таких высказываний украинский депутат фактически говорит о том, что «необходимо двигаться в рамках тех международных договорённостей, которые существуют».

Ранее Волошин заявил, что провокации Киева в Донбассе могут стать причиной вооружённого конфликта с Россией.

Американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что они договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

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