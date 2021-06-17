В Раде заявили об угрозе войны с Россией в случае провокации со стороны Киева

Провокации Киева в Донбассе могут стать причиной вооружённого конфликта с Россией, заявил в эфире телеканала NEWSONE депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Депутат предположил, что такому сценарию предшествовало бы наступление украинской армии на Донецк.

«Ответ российской стороны включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева. Это не исключено физически до конца лета — начала осени, потому что основные российские подразделения ещё остались у наших границ», — сказал Волошин.

Украинский депутат отметил, что Россия обладает достаточными силами для того, чтобы быстро одержать победу в случае вооружённого столкновения с Украиной.

Также он подверг критике политику президента Украины Владимира Зеленского, который, по мнению Волошина, не способен держать эмоции под контролем и повторяет политический курс предыдущих украинских властей.

«Надевать старые, поношенные сапоги Турчинова и рассказывать, что завтра русские танки войдут в Киев, — это, конечно, вряд ли серьёзный подход для президента Украины», — заключил он.

Ранее офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в ЛНР и убили пятерых ополченцев.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что убийство сотрудников Народной милиции, совершённое украинскими диверсантами, является циничным.