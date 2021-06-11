В ЛНР заявили о гибели пяти ополченцев при нападении диверсантов ВСУ
- РИА Новости
«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населённого пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев», — цитирует Филипоненко РИА Новости.
22 мая в ЛНР сообщили, что три жителя республики подорвались на взрывном устройстве у линии соприкосновения в районе города Славяносербск в Донбассе.
Также там заявили, что с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского ситуация с освобождением удерживаемых лиц ухудшилась.