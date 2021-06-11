В ЛНР заявили о гибели пяти ополченцев при нападении диверсантов ВСУ

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Украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашённой Луганской народной республике, пять ополченцев убиты, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В ЛНР заявили о гибели пяти ополченцев при нападении диверсантов ВСУ
  • РИА Новости

«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населённого пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев», — цитирует Филипоненко РИА Новости.

22 мая в ЛНР сообщили, что три жителя республики подорвались на взрывном устройстве у линии соприкосновения в районе города Славяносербск в Донбассе.

Также там заявили, что с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского ситуация с освобождением удерживаемых лиц ухудшилась.

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