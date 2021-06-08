В ЛНР заявили об ухудшении ситуации с обменом пленными при Зеленском

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С момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского ситуация с освобождением удерживаемых лиц ухудшилась, сообщила представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.
В ЛНР заявили об ухудшении ситуации с обменом пленными при Зеленском
  • Reuters

Об этом пишет ЛуганскИнформЦентр.

«Если до назначения господина Зеленского у нас происходило хотя бы группами небольшое освобождение людей, то за время работы господина Зеленского у нас освобождение людей произошло всего лишь два раза, и то это заслуга старой команды, которая с нами прорабатывала все вопросы», — утверждает она.

Ранее уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что с 2020 года Украина и ДНР не обмениваются пленными, хотя и с той и с другой стороны возвращения домой ждут десятки человек.

Подробнее — в материале RT.

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