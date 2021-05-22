В ЛНР заявили о подрыве трёх человек на взрывном устройстве

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Три жителя самопровозглашённой Луганской народной республики подорвались на взрывном устройстве у линии соприкосновения в районе города Славяносербск в Донбассе.

«На берегу реки Северский Донец в районе населённого пункта Славяносербск трое местных жителей получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве», — приводит РИА Новости слова представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Он уточнил, что, по предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным способом.

Пострадавшие отправлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в ЛНР обвинили Киев в шантаже гуманитарными вопросами.

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