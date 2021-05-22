В ЛНР заявили о подрыве трёх человек на взрывном устройстве
«На берегу реки Северский Донец в районе населённого пункта Славяносербск трое местных жителей получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве», — приводит РИА Новости слова представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Он уточнил, что, по предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным способом.
Пострадавшие отправлены в больницу.
Ранее сообщалось, что в ЛНР обвинили Киев в шантаже гуманитарными вопросами.