В ЛНР заявили о подрыве трёх человек на взрывном устройстве

Три жителя самопровозглашённой Луганской народной республики подорвались на взрывном устройстве у линии соприкосновения в районе города Славяносербск в Донбассе.

«На берегу реки Северский Донец в районе населённого пункта Славяносербск трое местных жителей получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве», — приводит РИА Новости слова представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего. Он уточнил, что, по предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным способом. Пострадавшие отправлены в больницу. Ранее сообщалось, что в ЛНР обвинили Киев в шантаже гуманитарными вопросами.