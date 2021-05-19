В ЛНР обвинили Киев в шантаже гуманитарными вопросами

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Украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе шантажирует представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по вопросу предоставления Киевом гарантий безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ объектов электроснабжения и водоснабжения вблизи линии соприкосновения, заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.
В ЛНР обвинили Киев в шантаже гуманитарными вопросами
  • РИА Новости

«Украина перешла к откровенному шантажу. Резников заявил, что предоставит гарантии, если ЛНР подпишет план разминирования», — цитирует ТАСС Ковшарь.

Она отметила, что ЛНР предоставила гарантии безопасности по всем заявкам Украины на проведение аналогичных работ.

По её словам, проведение ремонтных работ не требовало дополнительных переговоров.

12 мая глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили около 500 единиц тяжёлого вооружения в направлении линии соприкосновения в Донбассе.

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