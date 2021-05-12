Глава ЛНР: ВСУ перебросили около 500 единиц техники к линии соприкосновения
- РИА Новости
«Мы знаем о том, что порядка 500 единиц тяжёлой техники Киевом было перемещено в направлении линии боевого соприкосновения, что, в общем-то, запрещено Минскими соглашениями, однако это было зафиксировано (Специальной мониторинговой. — RT) миссией ОБСЕ и никаких наказаний нарушитель не понёс, никаких санкций не принято», — цитирует Пасечника Луганскинформцентр.
Также он охарактеризовал обстановку у линии соприкосновения как стабильно напряжённую.
Ранее в ЛНР заявили о гибели двух человек за неделю из-за обстрелов ВСУ.