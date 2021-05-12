Глава ЛНР: ВСУ перебросили около 500 единиц техники к линии соприкосновения

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Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили около 500 единиц тяжёлого вооружения в направлении линии соприкосновения в Донбассе.
Глава ЛНР: ВСУ перебросили около 500 единиц техники к линии соприкосновения
  • РИА Новости

«Мы знаем о том, что порядка 500 единиц тяжёлой техники Киевом было перемещено в направлении линии боевого соприкосновения, что, в общем-то, запрещено Минскими соглашениями, однако это было зафиксировано (Специальной мониторинговой. — RT) миссией ОБСЕ и никаких наказаний нарушитель не понёс, никаких санкций не принято», — цитирует Пасечника Луганскинформцентр.

Также он охарактеризовал обстановку у линии соприкосновения как стабильно напряжённую.

Ранее в ЛНР заявили о гибели двух человек за неделю из-за обстрелов ВСУ.

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