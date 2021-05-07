В ЛНР заявили о гибели двух человек за неделю из-за обстрелов ВСУ

Два сотрудника Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики погибли и один был ранен за неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ.

РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. «С прискорбием сообщаем, что, защищая республику от украинской агрессии, погибли двое военнослужащих Народной милиции», — сказал он. Вместе с этим он уточнил, что в результате огня украинского снайпера пулевое ранение получил сотрудник оборонного ведомства республики. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о пятикратном увеличении числа обстрелов со стороны украинских военных.