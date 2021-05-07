В ЛНР заявили о гибели двух человек за неделю из-за обстрелов ВСУ
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
«С прискорбием сообщаем, что, защищая республику от украинской агрессии, погибли двое военнослужащих Народной милиции», — сказал он.
Вместе с этим он уточнил, что в результате огня украинского снайпера пулевое ранение получил сотрудник оборонного ведомства республики.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о пятикратном увеличении числа обстрелов со стороны украинских военных.