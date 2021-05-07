В ЛНР заявили о пятикратном увеличении числа обстрелов со стороны ВСУ

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о пятикратном увеличении числа обстрелов со стороны украинских военных.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Единственный момент, когда более-менее было затишье, — это с 22 июля прошлого года, когда был принят комплекс дополнительных мер по перемирию, и до Нового года. На линии соприкосновения было относительное затишье», — заявил он.

По его словам, в это время по территории республики не велись обстрелы из тяжёлого вооружения и из миномётов.

«После Нового года всё вернулось на круги своя. Наша территория подвергается постоянным обстрелам из тяжёлого вооружения, миномётов. Наши службы фиксируют практически пятикратное увеличение обстрелов нашей территории после 19 февраля», — отметил Пасечник.

Как он отметил, именно 19 февраля прошло закрытое заседание СНБО Украины, на котором было принято «какое-то решение по Донбассу».

Ранее в ЛНР заявили о размещении Киевом военной техники в жилом районе.