В ЛНР заявили о размещении Киевом военной техники в жилом районе
- РИА Новости
Об этом информирует Луганскинформцентр со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции ЛНР.
«В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ зафиксировано размещение бронетранспортёра БТР-60 в жилом районе населённого пункта Катериновка, в зоне ответственности 59-й бригады ВСУ — двух боевых машин пехоты в районе населённого пункта Мироновский», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что размещение военной техники и вооружения в населённых пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские волонтёры увеличили объёмы помощи ВСУ.