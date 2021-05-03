В ЛНР заявили о размещении Киевом военной техники в жилом районе

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские вооружённые силы разместили военную технику и вооружение в жилом районе села Катериновка и вблизи посёлка городского типа Мироновский.

Об этом информирует Луганскинформцентр со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции ЛНР.

«В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ зафиксировано размещение бронетранспортёра БТР-60 в жилом районе населённого пункта Катериновка, в зоне ответственности 59-й бригады ВСУ — двух боевых машин пехоты в районе населённого пункта Мироновский», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что размещение военной техники и вооружения в населённых пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские волонтёры увеличили объёмы помощи ВСУ.