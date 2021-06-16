Байден рассказал о договорённостях по Украине на саммите с Путиным
- Reuters
По словам Байдена, он заявил Путину о неизменной приверженности Соединённых Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Мы договорились, что будем добиваться дипломатии, поддерживать минские соглашения», — заявил американский лидер.
Ранее российский президент на пресс-конференции сообщил, что тема Украины затрагивалась на его переговорах с Байденом в Женеве.
Также Путин заявил, что тема возможного вступления украинской стороны в Североатлантический альянс затрагивалась «мазком».