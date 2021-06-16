Байден рассказал о договорённостях по Украине на саммите с Путиным

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Американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что они договорились, что будут поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и минские соглашения.
Байден рассказал о договорённостях по Украине на саммите с Путиным
  • Reuters

По словам Байдена, он заявил Путину о неизменной приверженности Соединённых Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Мы договорились, что будем добиваться дипломатии, поддерживать минские соглашения», — заявил американский лидер.

Ранее российский президент на пресс-конференции сообщил, что тема Украины затрагивалась на его переговорах с Байденом в Женеве.

Также Путин заявил, что тема возможного вступления украинской стороны в Североатлантический альянс затрагивалась «мазком».

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