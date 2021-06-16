В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о «Северном потоке — 2»

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что проект «Северный поток — 2» является политическим оружием.
В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о «Северном потоке — 2»
  • РИА Новости

По словам парламентария, Зеленскому необходим «внешний враг», поэтому он и делает подобные заявления. 

«У него низкий рейтинг,  поэтому он пошёл таким путём... Но мы (Россия. — RT) не хотим ничего плохого ни для Украины, ни для её жителей», — заявил депутат.

Он добавил, что для европейских потребителей  транспортировка газа через «Северный поток — 2» гораздо дешевле.  

Кроме того, комментируя заявление Зеленского о необходимости гарантий безопасности, собеседник RT заявил, что «можно говорить, кричать, возмущаться, бить кулачком», но, как подчеркнул Ананских, в данном проекте «нет никакой политики, только экономика».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток — 2» политическим оружием.

Также украинский лидер заявил, что страна должна получить гарантии безопасности, добавив, что самое главное в них — это «возвращение наших территорий».

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