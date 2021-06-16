Зеленский высказался о «возвращении территорий» и «Северном потоке — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию со строительством «Северного потока — 2».

По его словам, Украина должна получить гарантии безопасности. Украинский лидер подчеркнул, что это вполне справедливо.

«А самое главное в гарантиях безопасности — это возвращение наших территорий. Если есть шаг по поддержке такого решения со стороны прежде всего России и со стороны стран Европы, которые заинтересованы в «Северном потоке — 2», и у нас параллельно есть, кроме геополитических, энергетические гарантии, гарантия безопасности, тогда да — я понимаю», — заявил Зеленский в интервью AFP, Reuters и Associated Press.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что газопровод может быть запущен только при условии «деоккупации» украинских территорий и обеспечения энергетической безопасности. Он считает, что это стало бы «справедливой компенсацией».

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о запуске «Северного потока — 2» попыткой создать информационный шум.