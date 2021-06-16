Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток — 2» политическим оружием.

«Если у России с некоторыми странами Европы общий экономический процесс, то для нас «Северный поток — 2» — это оружие против Украины... Это точно политическое оружие, и пока в направлении «Северного потока — 2» всех переигрывает Россия», — сказал Зеленский в интервью AFP, Reuters и Associated Press.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин в телефонном разговоре с советником госсекретаря США Дереком Шоллем призвал предотвратить завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2».