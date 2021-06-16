Зеленский назвал проект «Северный поток — 2» политическим оружием

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток — 2» политическим оружием.
Зеленский назвал проект «Северный поток — 2» политическим оружием
  • © REUTERS/Hannibal Hanschke

«Если у России с некоторыми странами Европы общий экономический процесс, то для нас «Северный поток — 2» — это оружие против Украины... Это точно политическое оружие, и пока в направлении «Северного потока — 2» всех переигрывает Россия», — сказал Зеленский в интервью AFP, Reuters и Associated Press.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин в телефонном разговоре с советником госсекретаря США Дереком Шоллем призвал предотвратить завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить