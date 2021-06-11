Суд вынес приговор экс-помощнику президента Абхазии Авидзбу

Суд Гулрыпшского района приговорил бывшего помощника президента Абхазии по международным связям Ахру Авидзбу к трём годам лишения свободы условно, сообщает ТАСС.

«Приговорить Авидзбу Ахру Руслановича к трём годам лишения свободы условно и со штрафом в 15 тыс. рублей», — передаёт агентство слова судьи.

Авидзба обвинялся в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В январе 2020 года протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии и начали штурм. Участники митинга на площади требовали отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы.

Сообщалось, что одним из инициаторов митинга стал Ахра Авидзба, который требовал отставки главы МВД Гарри Аршбы.