Суд вынес приговор экс-помощнику президента Абхазии Авидзбу
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«Приговорить Авидзбу Ахру Руслановича к трём годам лишения свободы условно и со штрафом в 15 тыс. рублей», — передаёт агентство слова судьи.
Авидзба обвинялся в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
В январе 2020 года протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии и начали штурм. Участники митинга на площади требовали отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы.
Сообщалось, что одним из инициаторов митинга стал Ахра Авидзба, который требовал отставки главы МВД Гарри Аршбы.