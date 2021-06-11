Суд вынес приговор экс-помощнику президента Абхазии Авидзбу

Короткая ссылка
Суд Гулрыпшского района приговорил бывшего помощника президента Абхазии по международным связям Ахру Авидзбу к трём годам лишения свободы условно, сообщает ТАСС.
Суд вынес приговор экс-помощнику президента Абхазии Авидзбу
  • Gettyimages.ru

«Приговорить Авидзбу Ахру Руслановича к трём годам лишения свободы условно и со штрафом в 15 тыс. рублей», — передаёт агентство слова судьи.

Авидзба обвинялся в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В январе 2020 года протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии и начали штурм. Участники митинга на площади требовали отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы.

Сообщалось, что одним из инициаторов митинга стал Ахра Авидзба, который требовал отставки главы МВД Гарри Аршбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить