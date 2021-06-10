Украина и Молдавия договорились о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
«Сегодня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Молдавия признаёт свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от COVID-19», — сказано в заявлении.
Отмечается, что Украина также признаёт свидетельство о вакцинации от коронавируса, которое выдаётся в Молдавии.
Ранее на Украине заявили об отказе во въезде вакцинированным «Спутником V».