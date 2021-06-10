Украина и Молдавия договорились о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и исполняющий обязанности премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелий Чокой договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19.
Украина и Молдавия договорились о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины. 

«Сегодня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Молдавия признаёт свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от COVID-19», — сказано в заявлении.

Отмечается, что Украина также признаёт свидетельство о вакцинации от коронавируса, которое выдаётся в Молдавии.

Ранее на Украине заявили об отказе во въезде вакцинированным «Спутником V».

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