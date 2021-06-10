На Украине заявили об отказе во въезде вакцинированным «Спутником V»

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Сертификат о вакцинации против коронавируса российским препаратом «Спутник V» не входит в перечень документов, который даёт иностранцам право въезда на Украину без необходимости предоставления результатов теста на COVID-19 и соблюдения самоизоляции, уточнили в украинской Госпогранслужбе.
На Украине заявили об отказе во въезде вакцинированным «Спутником V»
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Там уточнили, что теперь иностранцы могут для въезда на Украину предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на коронавирус или документ о полном курсе вакцинации от COVID-19 препаратами, включёнными ВОЗ в перечень разрешённых для использования в чрезвычайных ситуациях.

«В последние дни на Украину пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V». Подчёркиваем, такой документ не дает права на въезд на Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — говорится в пресс-релизе.

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что в страну разрешено въезжать вакцинированным препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac, а также Janssen.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия по договорённости с Россией прорабатывает вопрос об открытии переходов на границе для желающих привиться «Спутником V» из Польши, Литвы, с Украины и из других стран.

В марте Минздрав Украины заявил, что «Спутник V» не будут регистрировать в стране «ни при каких обстоятельствах».

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