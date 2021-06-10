Столтенберг сообщил о разговоре с Зеленским

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Столтенберг сообщил о разговоре с Зеленским
  • Reuters

«Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе, а также неприемлемое военное наращивание сил Россией. Я выразил нашу неизменную политическую и практическую поддержку и одобрение процесса реформ», — написал Столтенберг в своём Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подлётное время ракет НАТО до Москвы в случае вступления Украины в альянс сократится с 15 до 7—10 минут.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал слова Путина о возможном размещении ракет НАТО на Украине.

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