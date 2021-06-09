В Совфеде прокомментировали слова Путина о возможном размещении ракет НАТО на Украине

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал слова президента России Владимира Путина о возможном размещении ракет НАТО на Украине.
В Совфеде прокомментировали слова Путина о возможном размещении ракет НАТО на Украине
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«Я думаю, президент достаточно чётко сказал и определил эту ситуацию с возможным размещением ракет НАТО, и прежде всего ракет Соединённых Штатов, на территории Украины. Он определил, что это вопрос безопасности для России. Наша страна будет делать всё, чтобы ракеты НАТО не были размещены на территории Украины», — сказал Цеков.

Ранее Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» заявил, что подлётное время ракет НАТО до Москвы в случае вступления Украины в альянс сократится с 15 до 7—10 минут.

Он также отметил, что не считает «болтовнёй» разговоры о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Москве может быть неизвестно, «как на самом деле строился разговор» Киева с Западом.

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