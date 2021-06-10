Суд арестовал подозреваемого в подрыве гранаты в Харькове

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Районный суд Харькова арестовал на два месяца 29-летнего мужчину, подозреваемого в подрыве гранаты, в результате которого пострадали пять человек.
Суд арестовал подозреваемого в подрыве гранаты в Харькове
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба областного управления прокуратуры.

«Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога 29-летнему мужчине, который подозревается в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», — говорится в сообщении.

Во вторник, 8 июня, в Основянском районе Харькова прогремел взрыв. По данным полиции, неизвестный бросил гранату, пострадали три человека. Позже полиция задержала мужчину, подозреваемого в том, что он бросил гранату, а число пострадавших возросло до пяти.

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