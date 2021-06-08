В Харькове три человека получили ранения после взрыва гранаты

В Основянском районе Харькова на Украине неизвестный мужчина бросил гранату, три человека получили ранения.

Об этом сообщает УНИАН.

«Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Основянском районе Харькова. По предварительным данным, неизвестный гражданин бросил гранату. Пострадали три человека, медики оказывают помощь на месте происшествия», — заявили в пресс-службе регионального управления полиции.

Отмечается, что злоумышленника 1992 года рождения задержали, с ним работают полицейские.



Ранее в МВД ДНР заявили о гибели двух человек при взрыве гранаты.



