В Харькове три человека получили ранения после взрыва гранаты

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В Основянском районе Харькова на Украине неизвестный мужчина бросил гранату, три человека получили ранения.
В Харькове три человека получили ранения после взрыва гранаты
  • Reuters

Об этом сообщает УНИАН.

«Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Основянском районе Харькова. По предварительным данным, неизвестный гражданин бросил гранату. Пострадали три человека, медики оказывают помощь на месте происшествия», — заявили в пресс-службе регионального управления полиции.

Отмечается, что злоумышленника 1992 года рождения задержали, с ним работают полицейские.

Ранее в МВД ДНР заявили о гибели двух человек при взрыве гранаты.

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