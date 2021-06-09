Число пострадавших от взрыва гранаты в Харькове возросло до пяти

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Число пострадавших в результате взрыва гранаты на проспекте Гагарина в Харькове возросло до пяти.
Число пострадавших от взрыва гранаты в Харькове возросло до пяти
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте управления полиции Украины по Харьковской области.

Среди пострадавших — двое подростков в возрасте 16 и 17 лет.

Причиной случившегося стал конфликт между молодёжью и мужчиной, который бросил гранату РГД-5.

В результате взрыва пять человек получили осколочные ранения. Всех пострадавших экстренно госпитализировали.

Полиция задержала правонарушителя — он обвиняется по статьям о покушении на убийство и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

Ранее сообщалось о трёх раненных в результате происшествия в Основянском районе Харькова.

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