Число пострадавших от взрыва гранаты в Харькове возросло до пяти
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте управления полиции Украины по Харьковской области.
Среди пострадавших — двое подростков в возрасте 16 и 17 лет.
Причиной случившегося стал конфликт между молодёжью и мужчиной, который бросил гранату РГД-5.
В результате взрыва пять человек получили осколочные ранения. Всех пострадавших экстренно госпитализировали.
Полиция задержала правонарушителя — он обвиняется по статьям о покушении на убийство и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.
Ранее сообщалось о трёх раненных в результате происшествия в Основянском районе Харькова.