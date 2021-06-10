В Киеве оценили слова Путина о подлётном времени ракет при вступлении Украины в НАТО

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Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в беседе с УНИАН оценил заявление президента России Владимира Путина о том, что подлётное время ракет НАТО до Москвы в случае вступления Украины в альянс сократится с 15 до 7—10 минут.
В Киеве оценили слова Путина о подлётном времени ракет при вступлении Украины в НАТО
  • Reuters

«Прежде всего. нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны», — заявил Подоляк.

По его словам, «подобная риторика совершенно не отличается от того, что уже неоднократно слышали ранее».

«Если же всерьёз говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлётном времени ракет не может восприниматься вообще», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что подлётное время ракет НАТО до Москвы в случае вступления Украины в альянс сократится с 15 до 7—10 минут.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал слова президента России Владимира Путина о возможном размещении ракет НАТО на Украине.

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