Первый энергоблок БелАЭС вводят в промышленную эксплуатацию

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Правительственная комиссия подписала акт приёмки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.
Первый энергоблок БелАЭС вводят в промышленную эксплуатацию
  • Reuters

«10 июня 2021 года приёмочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова подписала акт приёмки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС», — приводит Интерфакс сообщение Минэнерго Белоруссии.

2 июня сообщалось, что первый энергоблок БелАЭС получил лицензию на промышленную эксплуатацию.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране может появиться вторая атомная электростанция.

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