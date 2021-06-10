Первый энергоблок БелАЭС вводят в промышленную эксплуатацию

Правительственная комиссия подписала акт приёмки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

«10 июня 2021 года приёмочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова подписала акт приёмки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС», — приводит Интерфакс сообщение Минэнерго Белоруссии.

2 июня сообщалось, что первый энергоблок БелАЭС получил лицензию на промышленную эксплуатацию.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране может появиться вторая атомная электростанция.