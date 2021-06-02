БелАЭС получила лицензию на промышленную эксплуатацию первого энергоблока

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Первый энергоблок БелАЭС получил лицензию на промышленную эксплуатацию, сообщила глава белорусского Госатомнадзора Ольга Луговская.
БелАЭС получила лицензию на промышленную эксплуатацию первого энергоблока
  • Reuters

«Начинается новая эпоха — эпоха коммерческой эксплуатации БелАЭС», — цитирует БЕЛТА заявление Луговской.

Она подчеркнула, что получение лицензии является «результатом длительной работы, связанной с отработкой оборудования, экспертными оценками, надзором за готовностью систем».

Положительное решение о выдаче лицензии на промышленную эксплуатацию базируется на заключении Госатомнадзора, положительных результатах экспертизы документов, обосновывающих безопасность, а также на оценке соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям.

Ранее в Белоруссии рассказали о ходе работ на первом энергоблоке БелАЭС.

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