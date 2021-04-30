В Белоруссии рассказали о ходе работ на первом энергоблоке БелАЭС

Первый этап опытно-промышленной эксплуатации завершён на первом энергоблоке БелАЭС. Об этом сообщил замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

«Мы завершили первый этап опытно-промышленной эксплуатации, так называемый Г1», — приводит слова Михадюка пресс-служба ведомства в Telegram-канале Минэнерго.

В сообщении говорится, что в настоящее время «оформляются необходимые документы для того, чтобы перейти на следующий этап — Г2».

В марте в Минэнерго Белоруссии заявили, что на втором блоке Белорусской атомной электростанции началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора.