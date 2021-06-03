Лукашенко не исключил появления в Белоруссии второй АЭС
- РИА Новости
Об этом он заявил на совещании по развитию энергетического комплекса страны.
«Надо будет — построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас всё время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он утверждает, что «атомная энергия — это будущее».
«И слава богу, что мы в своё время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии», — добавил Лукашенко.
Ранее в Белоруссии рассказали о ходе работ на первом энергоблоке БелАЭС.