Лукашенко не исключил появления в Белоруссии второй АЭС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране может появится вторая атомная электростанция.
Лукашенко не исключил появления в Белоруссии второй АЭС
  • РИА Новости

Об этом он заявил на совещании по развитию энергетического комплекса страны.

«Надо будет — построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас всё время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он утверждает, что «атомная энергия — это будущее».

«И слава богу, что мы в своё время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии», — добавил Лукашенко.

Ранее в Белоруссии рассказали о ходе работ на первом энергоблоке БелАЭС.

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