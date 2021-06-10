Суд по MH17 приобщил к делу фото ЗРК «Бук» в Снежном из соцсетей

Судья Хелейн Керстенс-Фокенс на слушаниях по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17, на востоке Украины сообщила, что в досье есть фото из соцсетей, подтверждающее нахождение ЗРК «Бук» в районе Снежного в день катастрофы, 17 июля 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бук» находился 17 июля между Снежным и Первомайским между 10:00 и полуднем… Досье содержит фото, которое соответствует показаниям свидетеля. Это фото было найдено Совместной следственной группой в Twitter 17 июля 2014 года в аккаунте человека, называющего себя Игорем Гиркиным. В подписи к фото указывается хештег Снежное, и в подписи говорится о российской артиллерии и ЗРК «Бук» в Снежном», — зачитала судья материалы дела.

Она отметила, что на фото изображён «Бук» у дома рядом с площадью 50-летия Октября в Снежном.

На слушаниях в июне 2020 года прокурор Тейс Бергер заявлял, что следствие не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты «земля — воздух» со стороны Снежного и Зарощенского 17 июля 2014 года.

В свою очередь, бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах, проходящий свидетелем по делу о крушении MH17, заявил, что не видел ЗРК «Бук» в ходе конфликта на востоке Украины, в том числе в Снежном. Об этом сообщил на слушаниях судья Дагмар Костер.

Накануне сообщалось, что совместная следственная группа по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17, на востоке Украины отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны Амвросиевки, где в тот момент дислоцировались ВСУ.

Председательствующий судья Хендрик Стинхейс рассказал о выводах эксперта концерна ВКО «Алмаз-Антей», который был опрошен следственным судьёй.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.