Следствие по MH17 отклонило показания о пуске ракеты из зоны ВСУ

Совместная следственная группа по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17, на востоке Украины отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны Амвросиевки, где в тот момент дислоцировались ВСУ.

Как заявила судья Хелейн Керстенс-Фокенс, в досье говорится о показаниях двух свидетелей в сентябре 2014 года, которые были переданы Россией Совместной следственной группе.

«Оба сделали одинаковые показания, заявив, что 17 июля 2014 года в 17:20 они видели запуск ракеты со стороны населённого пункта Амвросиевка, где дислоцировалась украинская армия. Следственная группа отвергла эти показания, в первую очередь потому, что эта зона слишком далека от точки, где самолёт пропал с радаров», — приводит РИА Новости слова судьи.

Она отметила, что по версии следствия максимальный радиус полёта ракеты «Бук» составляет 36 км.

Накануне председательствующий судья Хендрик Стинхейс во время слушаний в Нидерландах по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17, рассказал о выводах эксперта концерна ВКО «Алмаз-Антей», который был опрошен следственным судьёй.