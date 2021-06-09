Правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности

Украинское правительство согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Об этом в своём Twitter рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы много работали совместно с другими институтами, экспертами и общественностью», — сообщил он.

По словам министра, «это первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины».

Текст соответсвующей стратегии опубликован на сайте правительтва Украины. Отдельный раздел посвящён отношениям с Россией.

В документе говорится, что «очевидными условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к «мирному сосуществованию» должны быть прекращение Российской Федерации агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причинённый Украине вследствие временной оккупации территорий».

В феврале пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», заявил, что Россия с такой формулировкой категорически не согласна и считает, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма.

Он отметил, что лучшую реакцию на данное заявление могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной решения Крыма воссоединиться с Россией, и напомнят предысторию событий.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.