Россия намерена добиться реакции в СЕ на закон о коренных народах Украины

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Россия будет добиваться в Совете Европы адекватной реакции на законопроект украинского президента Владимира Зеленского, в котором русские не включены в число коренных народов Украины. Об этом заявил российский постпред при СЕ Иван Солтановский.

«Мы будем добиваться, естественно, это уже начинаем делать, продолжаем, вернее, в Совете Европы адекватной реакции на очередной националистический законопроект, внесённый президентом Зеленским, который до своего избрания обещал пересмотреть этот законопроект и принять соответствующие меры», — сказал дипломат в эфире «Россия 24».

Тематика ущемления русскоязычного населения и прав коренных народов на Украине постоянно находится в фокусе общественного внимания в Совете Европы, добавил Солтановский.

18 мая Зеленский внёс в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет в качестве коренных крымских татар, караимов и крымчаков.

Как указано в законопроекте, коренные народы Украины имеют право на самоопределение, установление своего политического статуса, а также свободное осуществление экономического, социального и культурного развития.

Госдума приняла заявление, осуждающее невключение русских в список коренных народов Украины.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, принятие подобных «маргинальных законов» укрепляет Украину на «националистических и неонацистских позициях».

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