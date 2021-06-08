В Госдуме оценили намерение США бороться со «злонамеренной риторикой» на Украине

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Оксана Соломатина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил новость о том, что Госдеп США намерен выделить до $700 тыс. на «борьбу с дезинформацией» и «злонамеренной риторикой», распространяемой в социальных сетях и традиционных СМИ на Украине.
В Госдуме оценили намерение США бороться со «злонамеренной риторикой» на Украине
  • РИА Новости

По его словам, основной принцип американской информационной политики — «задушить свободу слова».

«Весь мир должен говорить лишь то, что нравится Вашингтону, любая критика должна получить клеймо пропаганды, а инакомыслие подлежит репрессиям. Но чтобы не пачкать руки в этой «охоте на ведьм», и придуманы все эти гранты — пускай другие выступают в роли лоббистов американской политики. А если что-то не получится, то официальный Вашингтон вроде бы ни при чём — это же были частные лица. А то, что брали деньги, так это на борьбу с пропагандой и на «продвижение свободы слова», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что проекты, которые профинансируют США, должны быть направлены на расширение возможностей в том числе гражданских активистов, НПО и СМИ в вопросах «борьбы с распространением дезинформации», а также на консультирование представителей государственных органов по той же проблематике.

Подробнее — в материале RT.

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