В Госдуме оценили намерение США бороться со «злонамеренной риторикой» на Украине
- РИА Новости
По его словам, основной принцип американской информационной политики — «задушить свободу слова».
«Весь мир должен говорить лишь то, что нравится Вашингтону, любая критика должна получить клеймо пропаганды, а инакомыслие подлежит репрессиям. Но чтобы не пачкать руки в этой «охоте на ведьм», и придуманы все эти гранты — пускай другие выступают в роли лоббистов американской политики. А если что-то не получится, то официальный Вашингтон вроде бы ни при чём — это же были частные лица. А то, что брали деньги, так это на борьбу с пропагандой и на «продвижение свободы слова», — заключил депутат.
Ранее сообщалось, что проекты, которые профинансируют США, должны быть направлены на расширение возможностей в том числе гражданских активистов, НПО и СМИ в вопросах «борьбы с распространением дезинформации», а также на консультирование представителей государственных органов по той же проблематике.
Подробнее — в материале RT.