Политолог объяснил намерение США бороться со «злонамеренной риторикой» на Украине

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Оксана Соломатина
Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Госдепартамент Соединённых Штатов намерен выделить до $700 тыс. на «борьбу с дезинформацией» и «злонамеренной риторикой» на Украине.
Политолог объяснил намерение США бороться со «злонамеренной риторикой» на Украине
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

По мнению эксперта, Соединённые Штаты уделяют серьёзное внимание «работе» в социальных сетях на Украине. 

«Они прекрасно понимают, насколько это важно сейчас для закрепления тенденции на Украине на формирование искусственной политической нации — украинца политического, то есть переколка сознания поколения. Они пытаются за короткий период времени сломать всё, что было наработано предками на протяжении веков», — пояснил Дудчак.

Политолог отметил, что США частично удаётся формировать политическую нацию на Украине «благодаря современным технологиям и совершенно диктаторским методам преследования инакомыслящих, подавления любых попыток зарождения очагов сопротивления».

При этом, по мнению Дудчака, «злонамеренной» считается любая позиция, которая отличается от «заданной».

Согласно тексту документа, Госдеп стремится «сократить уязвимость» украинских граждан для «дезинформации» и «злонамеренной риторики».

Подробнее — в материале RT.

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