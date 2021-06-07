В Белоруссии заявили о спаде третьей волны коронавируса

В Белоруссии наблюдается спад третьей волны коронавирусной инфекции COVID-19, больницы могут постепенно возвращаться к прежнему режиму работы, сообщает Минздрав республики.

«Столичная больница №1 сегодня переходит к плановому режиму работы. Третья волна понемногу убывает, и Минск уже готов постепенно возвращать больницы к прежнему режиму работы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Число зафиксированных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 400 тыс.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика по договорённости с Россией может открыть переходы на границе для желающих привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» из Польши, Литвы, Украины и других стран.